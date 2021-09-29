МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ рассчитывает, что позитивная динамика в экономике сохранится, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин оценил исполнение бюджета за первое полугодие

Ранее в сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что потенциал восстановления российской экономики еще не исчерпан, есть резерв роста в отраслях, которые еще не достигли допандемического уровня.

К их числу он причислил сферы добычи полезных ископаемых, потребительских услуг и пассажирских перевозок. Минэкономразвития также повысило оценку роста ВВП на текущий год до 4,2% (в июне ожидали 3,8%, в апреле 2,9%).

"Правительство рассчитывает, что все позитивные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, усилятся. Исходили из этих ожиданий и при подготовке бюджета на следующие три года. Проект практически готов, сейчас вносятся последние штрихи", — сказал Мишустин на заседании кабмина в среду.

Глава правительства отметил, что проект бюджета предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки граждан.

На прошлой неделе правительство одобрило прогноз социально-экономического развития России на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Базовый вариант прогноза предполагает, что рост экономики в эти годы будет на уровне 3% ежегодно, инфляция на уровне таргета ЦБ в 4%, реальные заработные платы и реальные располагаемые доходы населения будут расти на 2,5% в год.

При этом среднегодовые цены на нефть, по оценкам Минэкономразвития, к 2024 году снизятся до 55,7 долларов за баррель с 62,2 доллара за баррель в 2022 году.

РЕГИОНЫ

Правительство компенсирует 62 регионам до 50% затрат на производство и реализацию зерновых культур, на эти цели в этом году будет направлено более 10 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр. Песков отметил важность ФНБ для национальной экономики

"Впервые направим регионам больше 10 миллиардов рублей в рамках нового механизма зернового демпфера… Средства для аграриев в этом году выделим 62 регионам, для каждого субъекта они рассчитаны исходя из объемов полученной продукции и позволят компенсировать до половины затрат на производство и реализацию зерновых культур", — сказал Мишустин.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера".

Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Правительство РФ рассмотрит изменение ставок сбора за вылов водных биологических ресурсов, они будут увеличены для тех видов рыб, которые в основном идут на экспорт, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы рассмотрим два законопроекта, которые уточняют регулирование в рыбной отрасли. Одна из этих инициатив касается пересмотра размера ставок сбора за вылов, не менявшихся более 16 лет. Это позволит существенно увеличить поступления в бюджеты всех уровней", — сказал Мишустин на заседании кабмина.

"Причем ставки будут увеличены только на те виды рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт, а на социально значимые, такие, как сельдь, сайра, ряпушка, карась и другие, останутся на прежнем уровне", — добавил председатель правительства.

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Правительство РФ утвердило национальный план развития конкуренции на ближайшие пять лет, теперь он учитывает изменения, спровоцированные пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Перспектива повышения процентной ставки больше всего тревожит инвесторов

"Пандемия привела к появлению многих вызовов, повлияла на многие экономические процессы, усилился интерес наших граждан и бизнеса к цифровизации и электронной коммерции. Эти и другие изменения были учтены при подготовке нового национального плана развития конкуренции, который рассчитан на ближайшие пять лет. В начале сентября он был утвержден", — сказал Мишустин на заседании кабмина.

Действие предыдущего плана завершилось в прошлом году.

Он, как отметил Мишустин, помог в два раза снизить число нарушений антимонопольного законодательства органами власти, увеличить закупки у малого и среднего бизнеса в рамках госзаказа, а также создать почти во всех отраслях экономики конкурентные условия.