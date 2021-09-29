МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российские компании-переработчики предложили рассмотреть введение квоты на беспошлинный ввоз свинины в Россию, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам совещания, посвященного ситуации в отрасли свиноводства, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Министерство указывает, что в мероприятии приняли участие представители Минпромторга и Минтруда, руководители крупнейших предприятий и отраслевых союзов, а также органы управления АПК регионов.

"Присутствующие на совещании переработчики выразили обеспокоенность текущей динамикой цен и предложили рассмотреть возможность введения квоты на беспошлинный ввоз свинины", — говорится в сообщении.

"При этом представители отраслевых союзов, а также ключевых свиноводческих предприятий заявили об уверенности в скорейшей стабилизации цен, обусловленной сезонным фактором, и отсутствии необходимости применения мер таможенно-тарифного регулирования отрасли. По итогам совещания Дмитрий Патрушев поручил подготовить план мероприятий, направленный на стабилизацию ситуации в отрасли свиноводства", — добавляет Минсельхоз.

Россия с 1 января 2020 года заменила тарифную квоту на импорт свинины пошлиной в размере 25%, которая была введена в соответствии с обязательствами перед ВТО. До 2020 года в рамках квоты действовала нулевая пошлина на ввоз в страну свинины, а вне квоты ставка составляла 65%.

В ходе совещания глава Минсельхоза РФ отметил, что текущая ситуация по производству свинины в целом позитивная. По прогнозу министерства, в текущем году выпуск покажет положительную динамику и превысит 5,5 миллиона тонн в живом весе.

В то же время, продолжает ведомство, цены на этом рынке растут. Это обусловлено в первую очередь увеличением себестоимости производства — в частности, цен на корма.

"Дмитрий Патрушев напомнил, что для нивелирования роста стоимости кормов был принят ряд решений. Во-первых, введены таможенные пошлины на экспорт основных зерновых и масличных культур. Во-вторых, предусмотрено субсидирование перевозок соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны. Перечень направлений краткосрочного кредитования дополнен закупкой кормов и их составляющих", — добавляет Минсельхоз.

Помимо этого, предусмотрена пролонгация льготных инвесткредитов для предприятий, пострадавших в 2020 и последующие годы от африканской чумы свиней (АЧС). "Отдельным вопросом рассмотрена напряженная эпизоотическая обстановка в ряде регионов.

Как было отмечено на совещании, Минсельхоз России и Россельхознадзор держат ситуацию на постоянном контроле, плотно взаимодействуя с региональными властями", — сообщает министерство.