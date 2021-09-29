МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 20 сентября в годовом выражении была на уровне 6,96%.

По данным Росстата, недельная инфляция в РФ в период с 21 по 27 сентября ускорилась до 0,29% после 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,2%.

"Продовольственная инфляция составила 0,4% (0,31% неделей ранее) из-за более высокого роста цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов (0,42% после 0,31%). На плодоовощную продукцию цены выросли на 0,27%. На отчетной неделе темпы роста цен на непродовольственные товары составили 0,23%, при этом цены на бензин практически не изменились. В секторе туристических и регулируемых услуг наблюдалась незначительная инфляция после четырех недель снижения цен", — говорится в документе.

В соответствии с базовой версией обновленного прогноза социально-экономического развития инфляция в России к концу года составит 5,8%, с консервативной — может достичь 6%. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что есть риски превышения инфляции базового уровня в 5,8%.

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%. В октябре регулятор обновит свой макропрогноз.