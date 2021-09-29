МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Розничные цены на топливо в России после трех недель снижения незначительно выросли, с 21 по 27 сентября бензин и дизельное топливо подорожали на 1 и 2 копейки — до 48,88 и 50,64 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Розничные цены на бензин снижались с начала сентября. По подсчетам РИА Новости, в первую неделю месяца бензин в России подешевел впервые с сентября прошлого года.

За минувшую неделю средняя цена на бензин Аи-92 выросла на 1 копейку и составила 45,94 рубля за литр. Аи-95 подорожал на 2 копейки, его стоимость в среднем составила 49,76 рубля. Бензин Аи-98 также вырос в цене на 2 копейки — до 57,59 рубля за литр.

Снижение цен на бензин за прошедшую неделю отмечено в 5 центрах субъектов РФ. Больше всего он подешевел в Ханты-Мансийске — на 0,4%. Рост цен зафиксирован в 17 субъектах. Больше всего бензин подорожал в Липецке и Петрозаводске — на 0,9% и 0,5%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — не изменились.

Производство бензина в России с 21 по 27 сентября выросло на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей, до 756 тысяч тонн, а дизтоплива — снизилось на 3,3%, до 1,41 миллиона тонн.