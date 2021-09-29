МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россия в январе-июле 2021 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 629 тысяч тонн, следует из материалов Росстата.

За июль объем импорта составил 99,9 тысячи тонн, что на 3,2% больше показателя июля 2020 года, но на 6,1% меньше, чем в июне текущего года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за семь месяцев увеличился на 17,8% — до 71,3 тысячи тонн. В июле импорт этих товаров составил 9,6 тысячи тонн, увеличившись на 24,6% в годовом выражении, но уменьшившись на 13,9% — в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-июле увеличился на 30,9%, до 0,8 тысячи тонн. В июле поставки составили 0,2 тысячи тонн, что в 2,4 раза больше, чем в июле 2020 года и на 50,8% больше, чем в июне 2021 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла в Россию в 2020 году уменьшился на 3,4% по сравнению с предыдущим годом — до 1,025 миллиона тонн. Основными странами-поставщиками данной продукции в РФ являются Индонезия и Малайзия.

ЭКСПОРТ УДОБРЕНИЙ

Помимо этого, РФ в январе-июле 2021 года увеличила экспорт минеральных калийных удобрений 52,7% в денежном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,469 миллиарда долларов, следует из материалов Росстата.

В июле объем вывезенных товаров составил 197 миллионов долларов, что на 24,8% меньше показателя июня текущего года.

Экспорт азотных удобрений по итогам семи месяцев увеличился на 35,5% — до 1,902 миллиарда долларов. В июле показатель составил 299 миллионов долларов, сократившись на 16,8% в месячном выражении.

Всего РФ в январе-июле экспортировала продукции химической промышленности на 18,999 миллиарда долларов, что в денежном выражении на 42,1% больше, чем годом ранее. В июле экспорт продукции химпрома уменьшился на 6,6% по сравнению с июнем и составил 3,003 миллиарда долларов.

Импорт в РФ продукции химической промышленности и каучука за семь месяцев вырос на 24,5% — до 29,33 миллиарда долларов. В июле такой продукции в страну было ввезено на сумму 4,416 миллиарда долларов, что больше показателя июня на 0,8%.