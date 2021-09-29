МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 21 по 27 сентября ускорилась до 0,29%, с начала года потребительские цены выросли на 5,2%, сообщает Росстат. Минэкономиразвития рассказало о росте инфляции в годовом выражении

"За период с 21 по 27 сентября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,29%, с начала сентября — 100,49%, с начала года — 105,2%", — говорится в сообщении.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,1%, а перед этим — 0,04%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин и дизтопливо не изменились.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию выросла на 5,2%, проживания в четырех-пятизвездочных гостиницах — на 1,4%, в однозвездочных и мотелях — на 0,3%. Цены на проживание в гостиницах с двумя, тремя звездами и хостелах, а также на путевки в санатории снизились на 0,3-0,7%.

Среди строительных материалов снизились цены на металлочерепицу — на 1,7%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты — на 1,3%.