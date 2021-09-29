МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Цена размещения в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO) "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, может составить 13,88 доллара за GDR, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

"Заявки с ценой ниже 13,88 доллара рискуют быть неудовлетворенными", — сообщил собеседник агентства.

Структура Вадима Мошковича Granada Capital намерена продать около 18 миллионов глобальных депозитарных расписок (GDR) "Русагро", которые составляют примерно 13,4% выпущенного акционерного капитала.

После завершения продажи доля Granada в "Русагро" снизится до 58,5% с 71,9%.

"Русагро" с 29 сентября проводит серию встреч с инвесторами. Количество GDR, подлежащих продаже, а также цена размещения будут определены по завершению процесса сбора заявок инвесторов. Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS, "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, это также один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,5% акций. Free float составляет порядка 20%.