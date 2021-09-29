МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Холодная погода сентября текущего года повлияла на ускорение темпов роста цен на помидоры и огурцы в России, однако рост производства овощей закрытого грунта позволяет сдерживать рост цен на эти продукты, заявил журналистам директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков. В России подорожал еще один продукт

"Традиционно в начале сентября на рынке заканчиваются овощи открытого грунта. С начала осени в магазины начинают поступать помидоры и огурцы, выращенные в парниках. Нынешний сентябрь оказался достаточно холодным, особенно по сравнению с прошлогодним. Во многих центральных и северо-западных регионах России температура воздуха была ниже климатической нормы", — сказал Глушков.

"В результате отопление в парниках пришлось включить рано, а продукция стала дорожать более быстрыми темпами. При этом нужно отметить, что в зимних теплицах объем производства томатов за восемь месяцев нынешнего года вырос на 18% к аналогичному периоду прошлого, огурцов — на 2%. Продолжающийся рост производства позволяет сдерживать рост цен на эти категории плодоовощной продукции", — добавил он.

Росстат в среду опубликовал оценку индекса потребительских цен в России с 21 по 27 сентября. По данным статистического ведомства, огурцы в России за отчетный период подорожали на 4,19% по сравнению с 7% неделей ранее и 5,17% с 7 по 13 сентября. В свою очередь помидоры с 21 по 27 сентября выросли в цене на 10,05% (против 7,94% и 3,9% соответственно).

В свою очередь по данным Минсельхоза РФ, которые приводятся в сообщении министерства, помидоры у производителей за неделю подорожали на 6,3%, огурцы — на 5,7%, что связано с традиционным сезонным фактором — окончанием периода овощей открытого грунта и переходом на продукцию из парников.