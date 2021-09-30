МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ФАС пока не одобрила предложения ОАО РЖД по переходу в учете тарифов с потребительсткой инфляции на промышленную, пишет "Коммерсант". По расчетам компании, представленным в ее инвестплане, только эта мера способна принести более 30 млрд. рублей. Однако в таком случае нагрузка на грузоотправителей увеличится на 65-70 млрд. рублей. РЖД перекинут инвестиции с юга на север

Также ОАО РЖД выступило с рядом предложений которые позволят сократить соотношение долга компании к ее прибыли.

Напомним, ОАО РЖД подготовило проект финплана, в котором рассчитало, как сократить дефицит свой инвестпрограммы. Разрыв между запланироваными инвестициями и располагаемыми средствами компании в 2022, 2023 и 2024 годах составит 270, 431 и 791 млрд. рублей соответственно. Дефициты вызваны увеличением инвестпрограмм ОАО РЖД до 1 трлн. рублей в год

Если все предложения ОАО РЖД будут одобрены, это все равно не избавит инвестпрограмму от дефицита. Уже в 2022 году он составит 88 млрд. руб., а в 2023-2024 годах перевалит за 300 млрд. руб. в год.

Издание приводит слова аналитика «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, который считает, что предложенная РЖД программа является нереализумой. По его мнению, инвестпрограмма должна быть оптимизирована. Михаил Бурмистров говорит, что ОАО РЖД следует разнообразить повестку и не требовать индексации тарифов с теми же аргументами, которые не меняются уже несколько лет и неоднократно подвергались критике и участников рынка, и органов власти.