МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В правительстве решили смягчить бюджетную политику — донастроить параметры бюджетного правила в пользу увеличения расходов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2022-2024 годы

В частности, планируется пересмотреть принцип так называемого структурного первичного дефицита. Этот показатель — часть бюджетного правила, он устанавливает максимально допустимый объем расходов федерального бюджета.

Сейчас согласно Бюджетному кодексу он определен в абсолютном значении — 585 млрд руб. Планируется смоделировать этот показатель таким образом, чтобы он коррелировал с ростом экономики. В частности, в правительстве предлагают установить размер структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП.

На следующий год объем экономики прогнозируется на уровне 133,3 трлн руб., следует из последних оценок Минэкономразвития. 0,5% от этой суммы — 670 млрд руб. Таким образом, благодаря донастройке правила расходы следующего года можно будет увеличить