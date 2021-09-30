МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Экспорт из России металлов и изделий из них увеличился в июле, перед введением экспортных пошлин, в денежном выражении в 3 раза по сравнению с июнем — до $13,9 млрд, следует из данных Росстата о внешней торговле, сообщают "Ведомости". В частности, экспорт цветных металлов и изделий из них в июле увеличился в 4,7 раза по сравнению с июнем до $8,4 млрд, черных металлов и изделий из них — на 94% по сравнению с июнем до $5,4 млрд. Снижение экспорта зерна, производство технической конопли и масличных обсудили ведущие агрохолдинги и эксперты АПК на конференции "Агроинвестора" Russian Crop Production — 2021/22

За январь — июль экспорт металлов из России увеличился на 90% по сравнению с прошлым годом и составил $36,2 млрд. В то же время экспорт важнейших товаров из России, по данным Росстата, в стоимостном выражении увеличился за июль на 13,7% по сравнению с июнем (до $48,9 млрд) в основном за счет увеличения экспорта металлов. Ранее ФТС сообщила, что экспорт российского алюминия в июле 2021 г. вырос до $7,4 млрд, что почти в 16 раз в стоимостном выражении превышает показатели аналогичного периода прошлого года ($459,6 млн).

