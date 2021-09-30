МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ.Специалисты международной Комиссии по энергетическому переходу придумали как замедлить глобальное потепление. Для этого, по их мнению, надо сократить выбросы газа метана на буровых платформах, пишет Лента.ру со ссылкой на британскую The Guardian. Климатолог объяснил, как глобальное потепление изменило дожди в России

В числе главных стран «загрязнителей» названы Россия, США, Китай и Канада. Говорится, что они могут оказать огромное влияние на изменение климата.

Комиссия назвала осуществимой целью сокращение утечек метана на 40 процентов к 2030 году.

Метан в 80 раз активнее нагревает планету, чем углекислый газ. Он является основным компонентом природного газа: его доля может достигать 98 процентов. Утечки метана часто вызваны некачественным строительством инфраструктуры для добычи ископаемого топлива — буровых установок, скважин и газопроводов. Кроме того, на некоторых нефтедобывающих объектах метан сжигается на факелах.

