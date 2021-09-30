МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Снижение чистой прибыли "Роскосмоса" связано с переоценкой находящихся в его собственности акций предприятий, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников. "Роскосмос" сообщил о падении прибыли в 42 раза в 2020 году

Ранее из годового отчета "Роскосмоса" стало известно о падении чистой прибыли в 2020 году по сравнению с 2019 годом с 12,5 миллиардов до 293 миллионов рублей.

"Снижение показателя прибыли госкорпорации за 2020 год объясняется неденежным эффектом, связанным с переоценкой находящихся в собственности корпорации акций предприятий в процессе их передачи в дочерние холдинги. Ранее эти акции вносились в госкорпорацию по номинальной более высокой стоимости. По сути, это "бумажный убыток", никак не влияющий на операционную эффективность и финансовую устойчивость госкорпорации. Без этого эффекта прибыль госкорпорации за 2020 год оценивается в объеме 9,8 миллиарда рублей", — сказал он.