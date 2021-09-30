МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. "Сибур" снизил долю владения в инжиниринговой НИПИГАЗ до 0%, полностью выведя компанию из своей структуры, следует из материалов холдинга.

В собственности "Сибура" было 108 644 обыкновенных акций НИПИГАЗ, что составляет 16,76% уставного капитала компании или 19,24% голосующих акций. Однако 30 сентября эта доля была снижена до нуля.

В июле "Сибур" сообщил, что в рамках сделки по объединению с ТАИФ исключит из своего состава непрофильный актив — инжиниринговую компанию НИПИГАЗ, акции которой распределят как дивиденды между действующими акционерами "Сибур Холдинга".