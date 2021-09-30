МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ, Мария Князева. Банкротство одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande не приведёт к глобальному финансовому кризису, считает ведущий экономист британской аналитической компании Oxford Economics Адам Слатер.

Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. На конец июня его задолженность составляла 304 миллиарда долларов.

"Хотя потенциальный крах китайской компании Evergrande, занимающейся недвижимостью, имеет значение, он не означает "момента Lehman", который может спровоцировать глобальные финансовые потрясения. Его основное воздействие, вероятно, будет ограничено Китаем. Любые глобальные последствия будут идти скорее через реальную экономику, нежели через финансовые каналы", — написал он в своей заметке.

Банкротство американского банковского гиганта Lehman Brothers принято считать отправной точкой международного финансового кризиса 2007-2008 годов.

Контекст кризиса в Evergrande сильно отличается от ситуации, при которой произошло банкротство Lehman, поскольку последнее было в то время, когда мировые рынки в течение продолжительного периода времени находились в сильном стрессе. Сегодняшние рынки, напротив, динамичны, а глобальная ликвидность в изобилии, написал эксперт.

"Тем не менее, ситуация с Evergrande иллюстрирует более серьезную проблему высокого уровня долга в Китае. И действия, предпринятые китайскими властями в краткосрочной и долгосрочной перспективах для решения этой проблемы, могут замедлить экономический рост Китая, особенно в секторе недвижимости", — считает эксперт.

Пока что основные финансовые последствия от ситуации с Evergrande наблюдались на рынках акций и облигаций Китая с некоторыми признаками негативного воздействия на рынках фондирования Китая, отмечает Слатер.

"Рынки предполагают — вероятно, правильно, — что китайские власти сдержат влияние финансовых проблем Evergrande. Иностранные кредиторы могут понести убытки, но размер потенциально затронутых ситуацией обязательств выглядит управляемым, даже если другие китайские фирмы, занимающиеся недвижимостью, столкнутся с проблемами", — заключил он.