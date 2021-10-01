МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам сентября, по предварительной оценке, ускорилась до 3,4% с 3% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Индекс деловой активности в промышленности еврозоны в сентябре снизился

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали ускорения инфляции до 3,3%. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована дефляция в 0,3%. При этом, показатель стал рекордным с сентября 2008 года.

В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, в сентябре увеличились на 0,5%.

Базовая годовая инфляция ускорилась до 1,9% с 1,6% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.