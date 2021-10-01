МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 61,1% со значения августа в 59,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Индекс деловой активности в промышленности еврозоны в сентябре снизился

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали снижения индикатора до 59,6%.

Кроме того, индекс занятости в секторе промышленности страны вырос до 50,2% с уровня августа в 49%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.