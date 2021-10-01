МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по окончательной оценке, вырос до 72,8 пункта с августовских 70,3 пункта, сообщается на сайте университета. Индекс деловой активности в промышленности США неожиданно вырос

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали показатель только на уровне 71 пункта, что соответствовало предварительной оценке.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, поднялся до 80,1 пункта с 78,5 пункта в августе, а индекс экономических ожиданий поднялся до 68,1 пункта с 65,1 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.