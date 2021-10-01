МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) инвестирует 70 миллиардов рублей в первые пять лет проекта по маркировке товаров, заявил председатель совета директоров ЦРПТ (оператор системы маркировки) Михаил Дубин.

Минпромторг РФ и ЦРПТ подписали соглашение о государственно-частном партнерстве в IT-сфере, предусматривающее создание в России системы цифровой маркировки и прослеживания товаров, в июне 2019 года. Соглашение подписано на 15 лет.

"За первые пять лет проекта по маркировки ЦРПТ вложит в проект по маркировке товаров порядка 70 миллиардов рублей, общий объем инвестиций составит порядка 250 миллиардов рублей. Это не просто деньги, которые тратятся на условные центры обработки данных или компьютеры. Это совокупность самых разных затрат", — сказал Дубин, слова которого приводятся в сообщении.

"Конечно, это и система, которая постоянно масштабируется. Люди, которые поддерживают ее работу, техническая поддержка двадцать четыре на семь", — добавил председатель совета директоров ЦРПТ.

Он указал, что ЦРПТ "ряд вещей" "делает бесплатно". "Например, мы не взимаем плату за предоставление кодов маркировки для лекарств дешевле 20 рублей, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Кроме того, за собственные средства мы закупили и оснастили все медицинские учреждения России регистраторами выбытия лекарственных препаратов", — сказал Дубин.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты и некоторые изделия легкой промышленности.