МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало корпоративный рейтинг (CFR) крупнейшей российской железорудной компании "Металлоинвест", говорится в сообщении агентства.

"Moody's отозвало рейтинг группы компаний (CFR) "Металлоинвеста" на уровне "Ba1", рейтинг вероятности дефолта (PDR) на уровне "Ba1-PD" и стабильный прогноз", — сообщается в релизе.

В то же время агентство повысило рейтинг приоритетных необеспеченных бондов дочерней Metalloinvest Finance D.A.C. в объеме 800 миллионов долларов до "Baa3" с "Ba1", говорится в сообщении.

"Повышение рейтинга "Металлоинвеста" до "Baa3" с "Ba1" отражает историю снижения долговой нагрузки, высокую прибыльность, которую компания смогла сохранить весь цикл благодаря своей вертикально-интегрированной бизнес-модели и довольно высоким ценам на сырье", — говорится в сообщении.

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшими бенефициарами которого, по данным "БИР-Аналитик" являются Алишер Усманов (49%), Владимир и Варвара Скоч (по 15%). "Металлоинвест" в 2020 году увеличил выпуск железной руды на 0,5%, до 40,434 миллиона тонн.