МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Безработица в России в августе продолжила снижение и сократилась до 4,4% с июльских 4,5%, достигнув минимального значения с августа 2019 года, свидетельствуют данные Росстата.

Уровень безработицы в России на уровне 4,4% фиксировался в июне 2019 года, впоследствии в августе того же года он снизился до исторического минимума в 4,3%.

"В августе 2021 года 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2021 года составил 4,4% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе Росстата, опубликованном в пятницу.

Резкий рост безработицы в РФ на фоне пандемии коронавируса произошел в апреле 2020 года — показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью началось снижение — в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре — 6,1%, в декабре 2020 года общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, в 2021 году эта тенденция продолжилась. В июне 2021 года уровень безработицы в России составил 4,8%. В июле безработица снизилась до 4,5% и оказалась ниже допандемийного уровня (в феврале 2020 года было 4,6%, в марте — 4,7%).

Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа 2021 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,2 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1 миллион человек имели статус безработного, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.