МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в августе 2021 года замедлился до 3,7% в годовом выражении после увеличения на 4,9% в июле, за восемь месяцев экономика выросла на 4,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".

"В августе ВВП, по оценке, оставался выше допандемического уровня (0,4% к четвертому кварталу 2019 года с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП, по оценке, в августе составил 3,7% год к году (к июлю 2019 года: 0,1%), по итогам января–августа – 4,7% год к году (1% к 8 месяцам 2019 года)", — говорится в документе.

В публикации министерство также уточнило свою оценку по росту ВВП РФ в июле с 4,7% до 4,9%. В июне, по оценке министерства, рост ВВП составил 8,9% в годовом выражении, в мае —11,6%, в апреле — 11,2%, в марте — 1,2%; в феврале и январе ВВП снижался — на 2% и 1,6% соответственно.

Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП РФ в текущем году составит 4,2%.