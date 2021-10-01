МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Грузооборот всех видов транспорта в России в январе-августе вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,743 триллиона тонно-километров, следует из доклада Росстата "Социально-экономическое положение России".

Так, грузооборот железнодорожного транспорта за отчетный период вырос на 4,6% — до 1,7 триллиона тонно-километров, автомобильного – на 5,4%, до 184 миллиардов тонно-километров, морского – на 4,8%, до 27,1 миллиарда тонно-километров, внутреннего водного – на 1%, до 45,1 миллиарда тонно-километров, воздушного (транспортная авиация, со ссылкой на данные Росавиации) – на 31%, до 5,7 миллиарда тонно-километров.

Общий показатель включает в том числе грузооборот трубопроводного транспорта, который вырос на 7,1% — до 1,7 триллиона тонно-километров.

В августе общий грузооборот составил 476,4 миллиарда тонно-километров, что на 5,9% выше августа 2020 года.

Грузооборот железнодорожного транспорта за этот период вырос на 1,9% — до 221 миллиарда тонно-километров, морского – на 8%, до 4 миллиардов тонно-километров, внутреннего водного – на 7,4%, до 9 миллиардов тонно-километров, воздушного – на 24,9%, до 700 миллионов тонно-километров. Грузооборот автомобильного транспорта снизился на 1,6% — до 25,1 миллиарда тонно-километров. Грузооборот трубопроводного транспорта вырос на 11,1% — до 216,4 миллиарда тонно-километров.