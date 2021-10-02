ТАШКЕНТ, 2 окт — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Узбекистана намерено организовать в России выращивание сои, пшеницы, масличных культур на площади до 1 миллиона гектаров для обеспечения потребностей узбекистанского рынка, сообщает пресс-служба ведомства. В Узбекистане началось серийное производство автомобилей Lada

По данным пресс-службы, министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев и замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин в онлайн-режиме обсудили вопросы предоставления сельхозземель на территории России узбекским предприятиям для выращивания нескольких видов агрокультур.

"На текущем этапе мы предлагаем запустить этот проект на площади 35 тысяч гектаров для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки с последующим вывозом урожая в Узбекистан", сказал Ходжаев в ходе переговоров, которого цитирует его пресс-служба.

По данным министерства, рассматриваются именно те сельхозкультуры, для которых в России имеются естественные почвенно-климатические условия: масличные культуры, соя, пшеница. Сельхозпроизводство в России снизилось более чем на 10%

"Мы выражаем заинтересованность в ближайшие годы поэтапно расширить эти площади до 300-500 тысяч гектаров, а в перспективе – до 1 миллиона гектаров", — добавил Ходжаев.

Левин, в свою очередь, сообщил, что в настоящее время в России имеется порядка 8-13 миллиона гектаров земель для введения в сельхозоборот, и 23 субъекта РФ уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке узбекско-российского проекта, отметили в пресс-службе.

Конкретные механизмы и сроки реализации проекта стороны договорились обсудить в рамках визита узбекской рабочей группы в РФ в октябре, добавили в минсельхозе.