МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. МВД опубликовало документ, согласно которому с 1 октября 2021 года в России прекращают действовать некоторые положения указа президента РФ Владимира Путина о запрете на высылку из РФ нелегальных мигрантов, пишет "Коммерсант". Лукашенко заявил, что не мстит ЕС за санкции с помощью мигрантов

Данный указ был введен весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Запрет на депортацию продолжит действовать до 30 декабря 2021 года лишь для мигрантов, вставших на миграционный учет — таких, согласно данным МВД, в России не более миллиона человек.

Нелегалам-нарушителям же грозят в основном штрафы, однако возможна и депортация. Если последнего не избежать, структурным подразделениям МВД рекомендуется действовать оперативно и не переполнять спецучреждения в рамках процедуры депортации, говорится в сообщении.