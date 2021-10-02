МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Каждый шестой россиянин терял деньги или имущество в результате действий телефонных мошенников, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Налоговая предупредила о мошеннических рассылках от ее имени

В опросе приняли участие 1600 респондентов из 507 населенных пунктов РФ.

Подозрительные телефонные звонки с различной периодичностью поступают практически 8 из 10 россиян: 13% участников опроса сообщили, что получают такие звонки ежедневно, 20% — несколько раз в неделю, 23% — несколько раз в месяц, 16% — несколько раз в год. Ни разу не сталкивались с телефонными мошенниками лишь 12% россиян.

При этом 16% респондентов в результате таких звонков теряли деньги или имущество.

"Звонили якобы из банка, а там известная схема, как под гипнозом", — делится своей историей один из участников опроса. Названы способы избежать нового мошенничества через Apple и Google Pay

"Был короткий гудок на телефон, с неизвестного мне номера, я перезвонил, у меня списали 900 рублей, больше на незнакомые номера не перезванивал и даже трубку не беру", — рассказывает другой респондент.

Женщины становятся жертвами телефонного обмана чуть чаще мужчин: 16% и 14% соответственно.

Граждане с более высоким уровнем доходов чаще жалуются на подозрительные телефонные звонки. То же самое касается россиян старшего возраста. Молодежь лучше подковала технически, делают вывод аналитики.

"Бесплатный определитель вполне справляется. Не все фильтрует, но в разы меньше подозрительных звонков", — говорится в сообщении.