КИЕВ, 2 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации госконцерна "Укроборонпром" в рамках реформы военно-промышленного комплекса, сообщается на сайте Верховной рады. В Раде испугались развала Украины из-за российского газа

Голосование состоялось 13 июля, решение поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно закону, госконцерн будет преобразован в акционерное общество. В рамках трансформации создадут два холдинга: "Оборонительные системы Украины" и аэрокосмический холдинг.

При этом в "Укроборонпроме" поддержали закон, заявив, что он позволит усилить обороноспособность страны и структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий концерна.

Государственные и казенные предприятия, входящие в концерн, будут преобразованы в хозяйственные общества, которые в свою очередь объединят по отраслевому признаку. Единственным владельцем таких отраслевых объединений будет государство в лице кабмина Украины, говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".

"Укроборонпром" объединял более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности. Участники концерна занимались разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях.