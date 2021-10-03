МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой РФ Владимиром Путиным. Зеленский не определился, пойдет ли на второй президентский срок

По мнению Зеленского, встреча в формате тет-а-тет может быть результативной и предметной, но ее результаты могут оказаться неожиданными. Зеленский допускает также переговоры в рамках "нормандского формата".

"Я в принципе готов к любой встрече на сегодняшний день, потому что я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и вопросе Крыма", — сказал Зеленский.

При этом прездент Украины не считает необходимым сосредотачиваться на конкретной повестке при планировании встречи с Владимиром Путиным. Переговоры в любом случае принесут результаты, заявил он.