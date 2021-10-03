МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Власти Украины прикрывают "наглостью" несоразмерность амбиций потенциалу, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Зеленский сообщил, что готов к встрече с Путиным

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время поездки во Львовскую область заявил, что без сильной международной политики и без "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед.

По словам официального представителя МИД РФ, власти в Киеве не могут предложить миру ничего из обещанного и "много раз оплаченного Западом": реформы провалились, внутренний раскол усугубляется, традиции забываются, модернизация страны стоит на месте, уточнила Захарова.

"Никаких "шагов вперёд нет". Только "сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло", — заключила она.