МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Без сильной международной политики и без "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед, заявил президент страны Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга народа" и руководством центральных органов исполнительной власти. Украине спрогнозировали тяжелый энергетический кризис этой зимой

"Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая", — передает слова украинского президента РИА Новости.

По мнению Зеленского, у Украины нет времени ждать, когда ее примут в Евросоюз. Власти страны, в том числе МИД, сделали многое для международной субъектности Украины, что является "главной победой в текущем году", но этого мало, добавил он.

"У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война", — цитирует его пресс-служба.

Ранее Зеленский оценил свою работу на посту президента Украины по итогам двух лет на 7-8 баллов из возможных 12. Работу своей партии "Слуга народа" президент оценил на 3 с плюсом из 5. При этом он отметил, что давать оценку политической власти страны должны ее граждане.