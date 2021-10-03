МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. План Еврокомиссии по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году будет для союза "экономическим самоубийством", заявили в обращении к ЕК депутаты Европарламента (ЕП) от Болгарии Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков, передает RT. Аналитики оценили последствия высоких цен на газ для потребителей

По мнению депутатов, ЕС поставил для себя слишком амбициозные цели в вопросах климата, что привело к удорожанию квот на выброс углерода на 80%. Это, отмечают они, происходит на фоне сокращения европейской экономики на 4,7% из-за пандемии коронавируса и высокими ценами на газ. В результате, подчеркивают они, промышленность останавливается, растет дефицит энергоресурсов.

Ранее Еврокомиссия приняла пакет предложений, в соответствии с которым к 2030 году ЕС рекомендуется сократить общий объём выбросов парниковых газов как минимум на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

"Это не только экономическое самоубийство, но и предательство наиболее уязвимых слоёв нашего общества. Эти меры приведут к росту цен на энергоносители и породят бедность", — полагают парламентарии.

Они предлагают ЕК хотя бы временно прекратить торговлю квотами на выбросы углерода.