МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Разработчик, использующий язык программирования Golang, может зарабатывать на удаленке до 450 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В SuperJob назвали самые высокооплачиваемые строительные специальности

"Одна из самых высоких зарплат доступна разработчику Golang — до 450 тысяч рублей в месяц. Среди требований к соискателю: опыт коммерческой разработки не менее пяти лет, навык проектирования систем с нуля, знание Golang и GraphQL, умение разрабатывать архитектуру высоконагруженных отказоустойчивых решений, писать надежный код и проводить его проверку", — говорится в материалах сервиса.

По данным авторов исследования, специалист по тендерам может получать до 300 тысяч рублей ежемесячно. От соискателя требуется высшее образование, знание законодательства в области проведения конкурсных торгов, умение работать с тендерной документацией и вести переговоры, а также аналитические способности и самоорганизованность.

Среди высокооплачиваемых профессий оказались и более творческие специальности. Например, главному дизайнеру интерьера готовы платить до 150 тысяч рублей ежемесячно. Соискателю необходимо высшее профильное образование, опыт работы в высоком ценовом сегменте от трех лет, портфолио, владение программным обеспечением, а также внимательность к деталям.

Наконец, до 100 тысяч рублей может зарабатывать оценщик. Среди требований к соискателю работодатель указал наличие высшего образования и квалификационного аттестата, а также участие в профессиональной саморегулируемой организации. В обязанности такого специалиста входит составление отчетов по оценке движимого и недвижимого имущества и бизнеса.