МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Военно-морской флот (ВМФ) России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск", сообщает Минобороны РФ.

Испытательная стрельба по условной морской цели в акватории Баренцева моря признана успешной.

 

"По данным объективного контроля, полёт ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель", — говорится в сообщении.

 