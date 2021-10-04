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В России впервые испытали ракету "Циркон" с атомной подлодки
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Военно-морской флот (ВМФ) России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск", сообщает Минобороны РФ. Испытательная стрельба по... ПРАЙМ, 04.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Военно-морской флот (ВМФ) России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск", сообщает Минобороны РФ.
Испытательная стрельба по условной морской цели в акватории Баренцева моря признана успешной.
"По данным объективного контроля, полёт ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель", — говорится в сообщении.