МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Владимир Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но предпосылок для переговоров до конца года пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Зеленский сообщил, что готов к встрече с Путиным

По его словам, необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить в ходе встречи. Однако в этом направлении никаких продвижений не произошло, отметил Песков.

"Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось", — сказал пресс-секретарь Путина.