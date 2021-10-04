ЖЕНЕВА, 4 окт — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз роста мировой торговли в 2021 году до 10,8%, в марте ожидалось, что рост составит 8%, следует из доклада ВТО, обнародованного в понедельник. СМИ: США планируют новые торговые переговоры с Китаем

"В настоящее время ВТО прогнозирует рост объема мировой торговли товарами на 10,8% в 2021 году — по сравнению с 8,0%, прогнозировавшимися в марте — с последующим ростом на 4,7% в 2022 году", — говорится в докладе.

Мартовский прогноз ВТО предусматривал рост мировой торговли в 2022 году на 4%.

Согласно докладу, рост должен замедлиться, поскольку торговля товарами приближается к своей допандемической долгосрочной тенденции. Как сообщили в ВТО, проблемы со стороны предложения, такие как дефицит полупроводников и задержки в портах, могут создать нагрузку на цепочки поставок и негативно сказаться на торговле в определенных областях, но вряд ли они окажут большое влияние на глобальные агрегированные показатели. Наибольшие риски отрицательного воздействия исходят от пандемии коронавируса, подчеркивается в докладе.

ВТО также ожидает, что рост объема торговли будет сопровождаться взвешенным по рынку ростом ВВП на 5,3% в 2021 году и 4,1% в 2022 году (пересмотрено по сравнению с 5,1% и 3,8% ранее). Отмечается, рост ВВП был стимулирован сильной поддержкой денежно-кредитной и фискальной политики, а также возобновлением экономической активности в странах, которые смогли внедрить вакцины против COVID-19 в больших масштабах.