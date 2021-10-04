БРЮССЕЛЬ, 4 окт — ПРАЙМ. Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании в понедельник обсудят влияние подскочивших цен на энергию на инфляцию в регионе, сказал журналистам глава Еврогруппы Паскаль Донохью перед началом встречи. В Евросоюзе планируют обсудить nовышение независимости от импорта газа

"Дискуссия (о ценах на энергию — ред.) будет на саммите лидеров стран ЕС в октябре. Последние недели все больше министров финансов концентрируются на вкладе цен на энергию в динамику инфляции во второй половине года. Сегодня мы поговорим о том, что министры сейчас делают", — сказал он.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, которые являются экономическим ядром Евросоюза, в сентябре ускорилась до рекордных с 2008 года 3,4% с 3% месяцем ранее, свидетельствует предварительная оценка Евростата.

Эксперты отмечали вклад скачка цен на энергию в ускорение инфляции в регионе.