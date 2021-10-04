МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Петр Бобылев, который в течение года руководил департаментом конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития, назначен замглавы Минэнерго России, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Бобылева Петра Михайловича заместителем министра энергетики Российской Федерации", — говорится в документе.

До Минэкономразвития Бобылев 10 лет отработал в Минэнерго, в эти годы он занимал должности начальника отдела, замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, замдиректора департамента развития электроэнергетики. В октябре 2020 года перешел на должность главы департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития.

"Сейчас он будет курировать деятельность департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков, департамента финансовых и имущественных отношений", — сообщило Минэнерго.

Бобылев родился в Челябинской области, сейчас ему 41 год. Имеет звание "Почетный энергетик". Получил два высших образования в Уральском государственном техническом университете по специальностям "Тепловые электрические станции" и "Экономика и управление на предприятии". По данным Минэнерго, прежде чем перейти на госслужбу он трудился в ЗАО "Комплексные энергетические системы", ОГК-4, на Сургутской ГРЭС-2.