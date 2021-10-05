МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минфин России считает нецелесообразным возврат налога на движимое имущество бизнеса, при этом совершенствовать налогообложение для компаний стоит путем постепенного перехода на исчисление налога на недвижимое имущество по кадастровой стоимости, следует из материалов к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, внесенных в Госдуму. В Минфине обсуждается акциз на газировку и корректировки НДФЛ

Налог на движимое имущество был отменен в 2019 году. В документе указывается, что в основных направлениях налоговой политики на 2021-2023 годы предлагалось рассмотреть вопрос "об отказе от исключения движимого имущества из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций".

Минфин отмечает, что налог был отменен в целях поддержания финансовой устойчивости компаний, стимулирования их инвестиционной привлекательности, снижения налоговой нагрузки, а также стимулирования обновления и модернизации основных фондов. "Данные Росстата о росте инвестиций в основной капитал позволяют прогнозировать дополнительные налоговые поступления после завершения инвестиционных проектов, что будет способствовать обеспечению сбалансированности доходов бюджетов субъектов РФ и повышению собираемости платежей, в том числе по налогу на имущество организаций", — сказано в документе.

"В этой связи возврат к налогообложению движимого имущества нецелесообразен. Совершенствование налогообложения имущества организаций должно осуществляться путем постепенного перехода на налогообложение недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости", — добавляется там же.

По словам руководителя налоговой практики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Сергея Зубкова, поднимать вопрос о возврате к налогообложению движимого имущества "очень странно". "В перспективе и так планируется существенное увеличение налоговой нагрузки на бизнес. В отношении объектов, налогообложение которых рассчитывается от балансовой стоимости, прогнозируется многократный рост налогов. Дело в том, что меняются правила бухгалтерского учета — внедрение ФСБУ 06. "Основные средства", — прокомментировал РИА Новости эксперт. Минфин планирует ввести НДС на апартаменты

Он указал, что раньше в целях бухгалтерского учета многие основные средства, используемые в хозяйственной деятельности, имели нулевую стоимость и фактически не облагались налогами. "ФСБУ 06 сформировано таким образом, что стоимость таких объектов с 1 января 2022 года не может быть "нулевой". Корректность отражения в учете остаточной стоимости будут проверять ФНС и аудиторы при проведении ежегодного аудита", — сказал он, добавив, что введение еще и налога с движимого имущества повлекло бы неоправданно резкий рост налоговой нагрузки.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов, комментируя планы министерства по совершенствованию налогообложения имущества бизнеса, отметил, что кадастровой является наиболее приближенная к классической объективной рыночной оценке стоимость. "Для ее определения используются методы массовой оценки за некоторыми исключениями. В этой связи нам представляется корректным проведение оценки недвижимого имущества предприятий на базе оценки кадастровой стоимости", — добавил эксперт.

Глава "Опоры России" Александр Калинин весной этого года обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не возвращать налог на движимое имущество, который был отменен в 2019 году. В Минфине позднее заявляли, что никакие решения о возврате налога не принимались.

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