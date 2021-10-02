МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Проект федерального бюджета России на следующие три года 30 сентября был внесен в Госдуму. Эксперты издания Forbes рассказали о его основых параметрах.

В ближайшие три года (с 2022 по 2024) из почти 76,3 триллиона рублей дохода 40,2 триллиона будут собраны за счет налогов. Самая большая часть налоговых сборов, вероятно, будет получена за счет НДС. Далее следует налог на прибыль. За счет НДФЛ за три года года власти рассчитывают собрать 585,8 миллиарда рублей, говорится в материале.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА

На обеспечение нацпроектов руководство РФ намерено выделить 8,8 триллиона рублей. Самие дорогие проекты — "Демография" — на него уйдет почти 2,6 триллиона рублей, и "Безопасные дороги". На него за три года потратят 1,3 триллиона рублей. "Готовят шоковый сценарий". Чего боится Счетная палата

В апреле 2021 года правительство представило новый нацпроект "Туризм". На его развитие выделят около 168 миллиардов рублей.

Эксперты считают, что бюджет можно назвать социально ориентированным. Самая большая его часть — почти 1/4 от общего объема — пойдет на "социалку". Это почти 18,5 триллиона рублей. Средства пойдут на выплаты пособий, компенсаций, помощь в приобретении жилья, пишет Forbes.

На втором месте по расходам в проекте нового бюджета — ВПК. На нужды "оборонки" заложили почти 11 триллионов. На третьем месте — экономическое развитие, на него за 3 года потратят примерно 10,5 триллиона рублей.

На четевром месте идут расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность (8,7 триллиона рублей на 3 года).

На пятом — общегосударственные расходы: траты на функционирование органов власти за три года составят почти 5,3 триллиона рублей, сообщает издание.

Как обращает внимание Forbes, если сложить все бюджетные расходы по "силовым" статьям, то они перевесят расходы на социальную политику. На них уйдет более четвертой части от общего объема трат. Отмечается, что речь идет о сопоставлении открытых статей бюджета, без учета засекреченных.

Отмечается, что Госдума РФ рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы 28 октября.

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