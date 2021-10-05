МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Три латинских буквы ESG в последнее время стали одной из самых популярных аббревиатур. Они означают Environmental, Social, and Corporate Governance, то есть экологическое, социальное и корпоративное управление. Термин применим к компаниям, которые стремятся соответствовать ценностям нового поколения инвесторов. Эти ценности можно распространить и на российские города и регионы, уверены эксперты. Россияне высказались о готовности переплачивать за экологичные товары

Причина популярности нового подхода в том, молодые потребители — те, кто родился в 90-х и в начале нулевых, считают, что бизнес должен быть более ориентированным на потребности общества, смотреть не только на прибыль, но и на другие показатели, например, потенциальный ущерб от проектов для экологии или местных сообществ. Хочешь не хочешь, бизнесу приходится подстраиваться.

По словам директора природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Романа Пукалова, гарантией успеха ответственного бизнеса во все времена было соответствие требованиям экологичности, социальной ответственности и эффективного управления. Но в последние годы вопрос охраны окружающей среды встал особенно остро.

"Причина? Ускорение изменения климата, большее количество экстремальных природных явлений: засуха, наводнения, ураганы и так далее. Это, в свою очередь, создает проблемы с питьевой водой, урожаями. Очень остро стоит вопрос у нас с загрязнением атмосферного воздуха в городах промышленностью и выхлопными газами. И главное — внимание людей к проблемам экологии на порядок возросло за последние десятилетия", — пояснил эксперт.

Он добавил, что в России сейчас за нарушение природоохранного законодательства сильно наказывают рублем: "Яркий пример — трагическая авария в Норильске, взыскано 146 миллиардов рублей. Быть экологичным становится экономически целесообразно".

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БИЗНЕСА

Критерии ESG сегодня применяют преимущественно к компаниям. Но государственное и муниципальное управление тоже вполне может взять на вооружение принципы устойчивого развития. Тем более что в этом направлении есть над чем работать.

Примечательны данные Индекса качества жизни в городах России — аналитической платформы, запущенной государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. В 60-ти крупнейших городах из 115-ти на сортировку отправляют меньше 25% отходов, все остальное едет сразу на свалку. В 23 крупных городах каждый житель за год производит не менее 600 килограммов отходов, тогда как средний житель Финляндии — вполовину меньше. 27% жителей российских городов недовольны уровнем шума, 43% — недостаточно удовлетворены качеством питьевой воды. ВЭБ.РФ призвал банки БРИКС к ESG-трансформации

Если брать социальный срез, неравенство в российских городах не выше, чем в других странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), считает руководитель блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин: индекс Джини равен 0,37 в России и 0,35 в среднем по ОЭСР. Уровень переработок у нас тоже сопоставимый: около 11% трудоспособных россиян и жителей других стран работают больше 50 часов в неделю. А вот тех, кто считает свое здоровье хорошим, в России меньше, чем за рубежом: 45,5%.

Та же история — с показателями качества госуправления. По открытости бюджетных данных в среднем города показывают приличный показатель: более 65 баллов из 100 возможных. Но для повышения качества жизни в населенных пунктах недостаточно развиты цифровые сервисы. Их функционал, как правило, ограничивается возможностью подать жалобу.

Показатели экологии, социальной сферы и качества госуправления в российских городах нельзя назвать однозначно плохими в сравнении с показателями стран, входящих в ОЭСР, добавляет Андрей Самохин.

"В чём-то наши города отстают, но в чем-то показывают сопоставимые результаты. Плюс есть города и регионы, которые демонстрируют отличные показатели по одному или нескольким аспектам. В какой-то степени это обусловлено различными финансовыми возможностями и стартовыми условиями, но фактор качества управления также нельзя сбрасывать со счетов".

Внедрять ESG-планирование на уровне регионов и городов — необходимо, поскольку сейчас во многих муниципалитетах отсутствует стратегическое видение развития территории, говорит генеральный директор Центра развития рекреационных территорий "Новые горизонты" Ольга Шебзухова: "В российских городах на сегодняшний день накоплена масса проблем, связанных с отсутствием генеральной линии развития, определяющей роль и взаимные связи городов в масштабах страны. Муниципалитеты развиваются или не развиваются в пределах своих территорий, не ставя перед собой стратегические задачи".

Она добавила, что подход к определению ESG-показателей российских городов не должен быть формальным. Показатели эффективности и устойчивого развития в долгосрочной перспективе могут обеспечить безопасность и комфорт проживания в каждом городе отдельно взятой семьи, подчеркнула эксперт.

ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ

ESG — эффективный инструмент, но он хорош тогда, когда в городе или регионе решены базовые экономические проблемы, отметил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По его словам, нужно смотреть, на каком месте по валовому региональному продукту (ВРП) на душу населения находится регион. Если в нижней части списка — и экономическое положение с точки зрения уровня производства, количества рабочих мест и других показателей плохое, то никакое внедрение ESG-подхода ситуацию не улучшит.

"Если у нас регион находится в плохом экономическом положении с точки зрения производства, рабочих мест и прочего, то дальше мы можем сколько угодно заниматься экологией, строить социальные и прочие объекты. При этом регион все равно останется непривлекательным в силу того, что де-факто поддержание социальных, общественных функций требует денег. Соответственно, регион просто будет просителем средств из федерального бюджета", — сказал он.

Эксперт привел в пример Чечню. У региона неплохие ESG-показатели при его дотационности, но это скорее исключение из правил. А в Сахалинской области, наоборот, отличные показатели по ВРП, но с экологической и социальной точек зрения есть что улучшить. Поэтому руководство региона сейчас занимается развитием водородной энергетики и стремится к углеродной нейтральности.

"Нужна сбалансированность. С одной стороны, решение экономических проблем. С другой стороны, решение проблем ESG. Только в балансе этих двух факторов можно говорить о том, что тот или иной регион добьется успеха", — подытожил он.

Экономическую подоплеку при внедрении ESG в регионах можно свести на нет, если дать возможность нескольким близлежащим городам реализовывать совместные проекты, парирует Шебзухова. В таком случае под конкретный проект легче привлечь федеральные деньги. "Агломерационный подход в стратегиях развития территорий позволит спрогнозировать взаимное влияние городов. Таким образом, контроль за показателями ESG становится элементом реализации федеральных стратегий. Одна из важных метрик управления территориями это эффективность межмуниципального взаимодействия, анализ взаимного экономического и экологического влияния", — пояснила гендиректор "Новых горизонтов".

Эксперты сходятся в том, что внедрение в практики управления принципов ESG городскими властями — дело ближайшего будущего. И такой разворот пойдет городам только на пользу.