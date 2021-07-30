МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Исследования показали, что разлив дизельного топлива в Норильске в мае 2020 года привел к гибели отдельных видов водных биологических ресурсов, а также к утрате качеств рыбной продукции, говорится в сообщении Арбитражного суда Красноярского края, касающегося подачи искового заявления Росрыболовства в дочке "Норникеля". Арбитраж зарегистрировал иск Росрыболовства к "дочке" "Норникеля"

Ранее в четверг Росрыболовство сообщило о подаче такого иска Енисейским территориальным управлением ведомства. Оно указало, что размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей. "Норникель" считает размер ущерба водным биоресурсам в 58,7 миллиарда рублей из-за аварии в Норильске, указанный в сообщении Росрыболовства, необоснованно завышенным и после получения соответствующего иска намерен оспорить методику расчета.

Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 млрд рублей.

"Поступило исковое заявление Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (далее – АО "НТЭК") о возмещении вреда, причиненного водным биологическим ресурсам вследствие разлива нефтепродуктов из резервуара ответчика (дело № А33-19288/2021)", — говорится в сообщении.

"Как указывает истец, по результатам исследований, проведенных ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии", установлено, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 оказал существенное влияние на среду обитания гидробионтов, привел к гибели отдельных видов водных биологических ресурсов и к снижению количественных и продукционных показателей большинства организмов, а также к утрате качеств рыбной продукции", — сообщает пресс-служба.

Вопрос о принятии искового заявления к производству будет решен в течение 5 рабочих дней.

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.

Арбитражный суд Красноярского края ранее по иску Росприроднадзора принял решение взыскать с НТЭК 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.