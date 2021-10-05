МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Потребительский спрос в России продолжает охлаждаться после прекращения единовременных госвыплат, при этом ВВП в реальном выражении снижается второй месяц подряд, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс". Кудрин оценил возможность повышения порога для инвестиций из ФНБ

По инициативе президента РФ Владимира Путина в августе проводились единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста, а на сентябрь были запланированы единовременные выплаты для всех российских пенсионеров и сотрудников правоохранительных органов.

"В сентябре 2021 года расходы домохозяйств на товары и услуги составили 4,507 триллиона рублей, что соответствует приросту в 15,4% год к году. Номинальные показатели в значительной степени поддержаны ростом инфляции. ВВП в реальном выражении снижается второй месяц подряд. В октябре замедление этого процесса может стать более выраженным", — отмечают аналитики.

Эксперты "СберИндекса" при этом не ожидают значимых проблем с потреблением, так как номинальные трудовые доходы граждан продолжают расти двузначными темпами.

Отмечается, что второй месяц подряд спрос получает поддержку со стороны непродовольственной розницы — сегмент вырос в сентябре на 17,8%. В частности, заметный рост отмечается в сегменте "Бытовая техника и электроника", потребители потратили на одежду и обувь, а также на компьютеры и программное обеспечение больше, чем год назад. Активно расходовались средства и на покупку мебели, строительство и ремонт.