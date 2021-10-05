МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 15-18 июня 2022 года, страной-гостем выступит Египет, сообщается на сайте фонда "Росконгресс".

"Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года…. В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет", — говорится в сообщении.

"Петербургский международный экономический форум остается одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире…. Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022", — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Он подчеркнул также, что в этом году для организации форума были разработаны беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности, которые стали золотым стандартом проведения мероприятий в период пандемии. "Новая реальность диктует нам необходимость действовать сообща, вместе искать решения для противостояния глобальным вызовам", — приводятся в сообщении его слова.

В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса и состоялся с использованием современных цифровых технологий. За четыре дня работы форум посетили свыше 13,5 тысячи участников из 141 страны, в том числе представители более одной тысячи организаций СМИ из 46 стран, напоминает "Росконгресс".