МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Урожай гречихи в РФ в текущем году полностью закроет внутренние потребности страны, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов. Эксперт дал прогноз по ценам на нефть до конца года

"Уборка гречихи идет достаточно интенсивно, и мы надеемся, что под полные потребности нашей страны будет собран урожай этой культуры", — сообщил Некрасов в ходе выставки "Золотая осень".

Он заметил, что серьезная просадка по урожайности в Приволжском, Южном и Центральном федеральных округах была компенсирована улучшением результатов прежде всего в Сибирском округе — ростом урожайности на один центнер с гектара, а также неплохую прибавку обеспечили Уральский и Северо-Западный округ.

Что касается ржи, продолжил Некрасов, то ее валовый сбор на протяжении последних лет находится в районе "2 миллиона тонн плюс минус 200 тысяч", и в текущем году его планируется сохранить. "По итогам всех окончательных подсчетов мы превысим уровень 2 миллиона тонн", — сказал Некрасов. Он также отметил, что идет активный сев ржи и под урожай 2022 года, без серьезных изменений в посевных площадях.

Площадь посевов риса — на уровне прошлого года, но его уборка несколько отстает из-за плохой погоды Краснодарском крае, где прошли обильные осадки. "Урожайность на уровне прошлого года, надеемся, что погода в ближайшее время позволит провести уборку риса", — добавил он.

В целом уборка урожая идет напряженно, а основные факторы, которые влияют на ход уборочной кампании – прежде всего, погодные условия: по словам Некрасова, урожай достаточно неплохой, но при его уборке возникли определенные сложности. Всего, по состоянию на 4 октября, было собрано почти 108 миллионов тонн зерна, при этом более 75 миллиона тонн пшеницы, 18,3 миллиона тонн ячменя, 3,8 миллиона тонн кукурузы, более 300 тысяч тонн риса и 600 тысяч тонн гречихи.

"В среднем по стране посевные работы у нас начались существенно позже из-за погодных факторов, достаточно длительное время было холодно на территориях основных зернопроизводящих регионов, и все это повлияло на то, что уборочную кампанию мы начали и завершили чуть позднее оптимальных сроков", — сказал Некрасов.