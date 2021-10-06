МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 4,3% с 3,2% в связи с восстановлением внутреннего спроса в стране и повышенными ценами на энергоносители, говорится в докладе банка об экономике региона Европы и Центральной Азии. ЦБ высказался по поводу инфляции и денежно-кредитной политики

"Ожидается, что рост экономики в России ускорится в 2021 году до 4,3%, поскольку экономика поддерживается более ранним восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергоносители. Улучшенный прогноз также отражает дополнительную, хотя и незначительную, фискальную поддержку", — говорится в докладе.

В то же время Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России на 2022 год до 2,8% с 3,2% и на 2023 год до 1,8% с 2,3%.

"Ожидается, что восстановление замедлится до тем не менее стабильных 2,8% в 2022 году, поскольку спрос стабилизируется, а цены на промышленное сырье снизятся. Прогноз основан на постепенном ослаблении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти и возможном возвращении к бюджетному правилу", — добавили в докладе.

Отмечается, что на перспективы роста экономики России оказывает влияние эскалация геополитической напряженности, включая новые санкции США, введенные в 2021 году, низкие показатели вакцинации и повышение уровня ключевой ставки ЦБ с рекордно низких уровней.

Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, в 2022-2023 годах — на уровне 3%. Министр экономического развития России Максим Решетников ранее говорил, что обеспечить рост российский экономики на уровне 3% в ближайшие годы позволит внутреннее потребление за счет роста доходов, запуска инвестиционного цикла и развития экспортного потенциала страны.

Рост экономики России в 2021 году в консервативном варианте прогноза социально-экономического развития РФ составит 3,9%, в 2022-2024 годах экономика будет расти темпами ниже 3%.

Во вторник глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что темпы роста экономики РФ по итогам 2021 могут превысить прогноз правительства.

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