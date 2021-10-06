МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Наводнения, лесные пожары и аномальная жара являются наиболее разрушительными для России катаклизмами и представляют основные климатические риски для страны. Об этом говорится в плане адаптации к изменениям климата в сфере природопользования, утвержденном Минприроды, который имеется в распоряжении у РИА Новости. Медведев рассказал об объемах финансирования программы по климату

Количество опасных гидрометеорологических явлений на территории России, нанесших значительный ущерб, удвоилось за последние 20 лет, отметается в плане.

Вместе с тем, в Минприроды считают, что Россия может адаптироваться к рискам дефицита воды и продовольствия благодаря своей большой территории.

"Большая территория России позволяет с некоторым оптимизмом полагать, что предупреждающие меры заработают быстрее, чем медленные процессы дефицита воды и еды достигнут пика", — говорится в документе.