МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Экс-замминистра просвещения Марина Ракова, скрывшаяся от следствия, находится в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С Раковой ведутся следственные действия, говорится в сообщении.

Ранее Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск, ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Она стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, она подозреваестся в лоббировании в 2019 году выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги предназначались на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".