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2021
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Розничные продажи в еврозоне в августе выросли на 0,3%
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Объем розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 06.10.2021
потребрынок, бизнес, экономика, новости, еврозона, розничные продажи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством DailyFX, полагали, что показатель вырос в месячном выражении — на 0,8%. Оценка за июль была улучшена: теперь Евростат оценивает снижение в 2,6% вместо 2,3%.