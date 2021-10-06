МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством DailyFX, полагали, что показатель вырос в месячном выражении — на 0,8%. Оценка за июль была улучшена: теперь Евростат оценивает снижение в 2,6% вместо 2,3%.