МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 568 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Express: Россия отказалась помочь США в преодолении топливного кризиса

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 428 тысяч.

Показатель августа был при этом пересмотрен до роста на 340 тысяч с роста на 374 тысячи.

В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в сентябре выросло на 63 тысячи, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 115 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 390 тысяч рабочих мест.

В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест выросло на 466 тысяч, в секторе производства товаров — на 102 тысячи. При этом показатель для частных строительных компаний страны в сентябре вырос на 46 тысяч, в промышленном секторе — на 49 тысяч, в секторе добычи природных ресурсов — на 7 тысяч.

"Восстановление рынка труда продолжает показывать прогресс, несмотря на заметное замедление темпов роста числа рабочих мест по сравнению с увеличением на 748 тысяч во втором квартале", — отметила главный экономист ADP Нела Ричардсон (Nela Richardson).