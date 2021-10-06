МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Биометрия гораздо более надежна, чем другие способы идентификации человека, а модель хранения биометрических данных в России исключает возможность их перехвата, заявил РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. Касперская посоветовала не сдавать свои биометрические данные

"Сегодня Единая биометрическая система (ЕБС, разработана "Ростелекомом" — ред.) соответствует всем требованиям информационной безопасности системы федерального уровня, которым уделялось ключевое внимание при ее создании. Регуляторы предъявляют к этой системе строгие требования, и они неукоснительно выполняются", — сказал Осеевский.

"Так, биометрические данные собираются на защищенных рабочих местах операционистов в банках, передаются по защищенным каналам связи и хранятся в виде математических моделей. Перехватить данные или восстановить фотографию по такой модели невозможно", — подчеркнул он.

Глава "Ростелекома" указал, что для защиты биометрических данных компания использует отечественные средства криптографической защиты информации. "Все решения по информационной безопасности согласованы с ФСБ России и имеют соответствующие заключения", — добавил президент компании. СМИ сообщили об утечке данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook

Он также отметил, что биометрические технологии — одни из самых передовых в мире. "Биометрия, в отличие от других методов удаленной идентификации, — уникальный "ключ", который нельзя потерять и крайне сложно подделать. Большинство других способов идентификации менее надежны. Внедрение современных технологий позволяет экономить огромное количество людских ресурсов, времени, а значит, и финансов", — сказал Осеевский.

"Конечно, любая новая технология вызывает естественную человеческую настороженность, но это лишь вопрос времени и дальнейшей популяризации. Еще буквально несколько лет назад граждане с опаской относились к платежам по пластиковым банковским картам, а сегодня многие без проблем прикладывают смартфоны к терминалам оплаты", — заметил глава "Ростелекома".